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Неизвестный в жилете смертника угрожает себя взорвать в здании консульства Ирана в Париже

Мужчина заперся в здании консульства Ирана в Париже и собирается себя взорвать

0:31
Происшествия

Неизвестный гражданин в здании консульства Ирана в Париже собирается себя взорвать. Район оцеплен сотрудниками полиции. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Мужчина заперся в здании консульства Ирана в Париже и собирается себя взорвать
Фото: commons.wikimedia.org by Kevin.B is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Сейчас он заперся в здании консульства Ирана в 16 округе Парижа и угрожает себя взорвать", — пишет РИА Новости, ссылаясь на французское СМИ.

Стало известно, что человек, надев жилет смертника, вошел в здание консульства Ирана около 11:00. Это подтвердил очевидец.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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