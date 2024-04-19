Неизвестный в жилете смертника угрожает себя взорвать в здании консульства Ирана в Париже

Мужчина заперся в здании консульства Ирана в Париже и собирается себя взорвать

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Неизвестный гражданин в здании консульства Ирана в Париже собирается себя взорвать. Район оцеплен сотрудниками полиции. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevin.B is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Сейчас он заперся в здании консульства Ирана в 16 округе Парижа и угрожает себя взорвать", — пишет РИА Новости, ссылаясь на французское СМИ.

Стало известно, что человек, надев жилет смертника, вошел в здание консульства Ирана около 11:00. Это подтвердил очевидец.