Неизвестный гражданин в здании консульства Ирана в Париже собирается себя взорвать. Район оцеплен сотрудниками полиции. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.
"Сейчас он заперся в здании консульства Ирана в 16 округе Парижа и угрожает себя взорвать", — пишет РИА Новости, ссылаясь на французское СМИ.
Стало известно, что человек, надев жилет смертника, вошел в здание консульства Ирана около 11:00. Это подтвердил очевидец.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.