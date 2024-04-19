Героический подвиг экипажа: хронология катастрофы бомбардировщика Ту-22М3

Mash: командир разбившегося Ту-22М3 увел падающий самолет от жилых построек

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стала известна хронология событий катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в регионе Ставропольского края. Эту информацию передает канал Mash в Telegram.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Капитан экипажа, взяв на себя ответственность, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора.

В то время как он оставался в кабине до последнего момента, уводя самолет, чтобы избежать ущерба жилым зданиям.

Катастрофа ракетоносца Ту-22М3 произошла 19 апреля в Ставропольском крае. Все четверо членов экипажа успели катапультироваться, однако одному из них не удалось спастись.

По данным Министерства обороны России, причиной аварии стала техническая неисправность.