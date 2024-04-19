Героический подвиг экипажа: хронология катастрофы бомбардировщика Ту-22М3

Стала известна хронология событий катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в регионе Ставропольского края. Эту информацию передает канал Mash в Telegram.
Капитан экипажа, взяв на себя ответственность, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора.
В то время как он оставался в кабине до последнего момента, уводя самолет, чтобы избежать ущерба жилым зданиям.
Катастрофа ракетоносца Ту-22М3 произошла 19 апреля в Ставропольском крае. Все четверо членов экипажа успели катапультироваться, однако одному из них не удалось спастись.
По данным Министерства обороны России, причиной аварии стала техническая неисправность.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.