В ФНПР предупредили рб участившихся случаях мошеннических схем

1:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В последнее время поступает все больше сообщений о мошеннических попытках, когда злоумышленники, используя имена высокопоставленных лиц в профсоюзных организациях, стремятся обмануть людей, требуя средства под предлогом необходимости получения кредита или осуществления денежного перевода.

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Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). ФНПР настоятельно рекомендует проверять подобные действия, обращаясь в приемные офисы соответствующих руководителей.

Профсоюзный центр (Профцентр) также отметил получение жалоб от членов ФНПР на звонки от мошенников. Представляясь помощниками руководителей ФНПР, преступники пытаются выманить деньги от представителей профсоюзов и активистов, направляя их на свои счета.

Ранее сообщалось о схеме действий мошенников. Под видом представителей ФНПР они звонят профактивистам, утверждая, что действуют по поручению одного из лидеров ФНПР, и требуют перевести средства на определенный счет. При этом предоставляется фальшивый номер мобильного телефона руководителя профцентра для дополнительного обмана.

Комментируя подобные случаи, заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков напомнил, что профсоюзные лидеры и активисты всегда готовы помочь своим товарищам и коллегам, особенно в трудных ситуациях. Однако он подчеркнул, что такая помощь должна быть документально зафиксирована решениями коллегиальных органов профсоюзов, сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность".

Шершуков призвал всех коллег быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, отметив, что такие схемы не являются изощренными или оригинальными. Он подчеркнул важность уточнения, подтверждения и правильного оформления любой финансовой поддержки