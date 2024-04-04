Владимир Путин раскрыл цель заказчиков теракта в "Крокусе Сити Холле"

Путин: Главной целью заказчиков кровавого теракта в Москве было нанесение ущерба нашему единству

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Президент России Владимир Путин назвал цель заказчиков страшного теракта, который 22 марта произошел в "Крокусе Сити Холле".

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству", — передает ТАСС слова Владимира Путина.

По словам главы российского государства, иных целей больше нет. У властей РФ есть все основания так считать.

Как отметил Путин, Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.

Добавим, что 4 апреля президент посетил XII съезд Федерации независимых профсоюзов России.