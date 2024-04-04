Владимир Путин раскрыл цель заказчиков теракта в "Крокусе Сити Холле"

Президент России Владимир Путин назвал цель заказчиков страшного теракта, который 22 марта произошел в "Крокусе Сити Холле".
"Главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству", — передает ТАСС слова Владимира Путина.
По словам главы российского государства, иных целей больше нет. У властей РФ есть все основания так считать.
Как отметил Путин, Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
Добавим, что 4 апреля президент посетил XII съезд Федерации независимых профсоюзов России.
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