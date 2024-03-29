Экс-сотрудник СБУ Прозоров сравнил теракт в "Крокусе Сити Холле" с работой ДРГ Украины

По мнению экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, террористы в "Крокус Сити холле" действовали похоже на диверсионно-разведывательные группы Украины.
Также он отметил, что нападение на ТЦ в Красногорске не похоже на действия исламских боевиков.
"Если обратить внимание на действия террористов, то профессионалы вам четко скажут, что это похоже на спецоперацию "Налет" <…> в подразделениях спецназа", — приводит ТАСС слова Прозорова.
По версии следствия, 22 марта, перед выступлением рок-группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" четверо боевиков с автоматами начали стрелять по людям и устроили огромный пожар.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".