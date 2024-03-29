Экс-сотрудник СБУ Прозоров сравнил теракт в "Крокусе Сити Холле" с работой ДРГ Украины

Бывший сотрудник СБУ Прозоров назвал похожими действия боевиков в "Крокусе Сити Холле" с работой украинской ДРГ

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По мнению экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, террористы в "Крокус Сити холле" действовали похоже на диверсионно-разведывательные группы Украины.

Фото: YouTube by CBC TV

Также он отметил, что нападение на ТЦ в Красногорске не похоже на действия исламских боевиков.

"Если обратить внимание на действия террористов, то профессионалы вам четко скажут, что это похоже на спецоперацию "Налет" <…> в подразделениях спецназа", — приводит ТАСС слова Прозорова.

По версии следствия, 22 марта, перед выступлением рок-группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" четверо боевиков с автоматами начали стрелять по людям и устроили огромный пожар.