"Сразу станет понятно, кто заказчик": В Совфеде объяснили, почему США выступают за причастность ИГИЛ* к теракту в "Крокусе", а не Украины

Сенатор Джабаров: США выдвигают версию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе", так как понимают, что сами являются заказчиками

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

США выдвигают версию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокус Сити Холле", так как понимают, что они — заказчики, а эта информация всплывёт, как только задержанные начнут давать показания. Об этом Pravda.Ru заявил сенатор Владимир Джабаров.

Фото: YouTube by CBC TV

"Потому что они понимают, что как только начнут давать показания задержанные, арестованные (с каждым днём нарастают показания, увеличиваются), сразу станет понятным, кто был заказчиком. Заказчиком были, конечно, сами американцы, я уверен, через Службу безопасности Украины или Главное управление военной разведки. Но явно там просматривается этот след", — сказал сенатор.

28 марта представитель Белого дома Джон Кирби в очередной раз заявил, что за атакой на "Крокус Сити Холл" стоит именно ИГИЛ*. В Совфеде ранее допускали публикацию сведений о причастности Украины к теракту, но это будет возможно после следствия.

* Запрещенная в России террористическая организация

