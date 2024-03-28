В США усиливается истерика по причине сомнений российских политиков в американской версии теракта в "Крокусе"

Джон Кирби допустил обсценные сравнения в отношении российских политиков

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Представитель Белого дома Джон Кирби в очередной раз заявил, что за атакой на "Крокус Сити Холл" стоит именно ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России) и сомневаться в этой версии просто абсурдно. Он допусти обсценные сравнения в адрес российских политиков, сомневающихся в американской версии произошедшего.

Фото: defense.gov by DoD photo by Glenn Fawcett is licensed under Public domain

"ИГИЛ несет полную ответственность за эту атаку (в "Крокусе"). США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе... мой дядя часто говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза".

Уровень сравнительных оборотов и лексики американских дипломатов и политиков давно уже вызывает удивление в связи со своим низким культурным уровнем. Однако в данном случае показателен даже не уровень культурной примитивности представителей Белого дома, сколько нарастание тревоги и паники в связи с упорным желанием российского руководства и силовиков найти истинных заказчиков теракта в "Крокусе".