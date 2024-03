Американские спецслужбы, опасаясь раскрыть свои источники или методы работы, утаили от РФ информацию об угрозе теракта

Американские спецслужбы не отправили России все данные об угрозе теракта в "Крокусе Сити Холле", которые у них были. Это произошло из-за опасений США раскрыть свои источники или методы работы.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.