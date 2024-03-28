Американские спецслужбы, опасаясь раскрыть свои источники или методы работы, утаили от РФ информацию об угрозе теракта

New York Times: США не передали РФ имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокусе"

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Американские спецслужбы не отправили России все данные об угрозе теракта в "Крокусе Сити Холле", которые у них были. Это произошло из-за опасений США раскрыть свои источники или методы работы.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Напомним, что трагедия произошла в Красногорске 22 марта.

"Враждебные отношения Вашингтона с Москвой не позволили американским чиновникам передать информацию о плане террористов", — пишет газета New York Times, ссылаясь на чиновников из европейских и американских служб безопасности.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что спецслужбы Запада знали о возможных в Москве терактах.