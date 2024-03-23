Жители Твери оказывают помощь пострадавшим в "Крокусе", сдавая кровь

Станция переливания крови специально открылась в Твери в субботу, чтобы жители города могли помочь пострадавшим в трагическом инциденте в "Крокус Сити Холле", как сообщила пресс-служба правительства Тверской области.
Станция на улице Тамары Ильиной, 20, работает с 10.00 до 14.00. В данный момент в медицинских учреждениях города сдают кровь для пострадавших не только жители Твери, но и врачи, а также сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области.
Губернатор региона Игорь Руденя принял решение отменить все культурные, спортивные, развлекательные и прочие мероприятия в Тверской области на текущие выходные.
ФСБ вечером пятницы сообщила о произошедших стрельбе и пожаре перед концертом в "Крокус сити холле" в Красногорске. По информации СК, число погибших составляет не менее 90 человек, но это число может увеличиться.
Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda. Ru
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.