Жители Твери оказывают помощь пострадавшим в "Крокусе", сдавая кровь

Жители Твери добровольно сдают кровь для пострадавших в "Крокусе"

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Станция переливания крови специально открылась в Твери в субботу, чтобы жители города могли помочь пострадавшим в трагическом инциденте в "Крокус Сити Холле", как сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

Фото: Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии Единая Россия

Станция на улице Тамары Ильиной, 20, работает с 10.00 до 14.00. В данный момент в медицинских учреждениях города сдают кровь для пострадавших не только жители Твери, но и врачи, а также сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области.

Губернатор региона Игорь Руденя принял решение отменить все культурные, спортивные, развлекательные и прочие мероприятия в Тверской области на текущие выходные.

ФСБ вечером пятницы сообщила о произошедших стрельбе и пожаре перед концертом в "Крокус сити холле" в Красногорске. По информации СК, число погибших составляет не менее 90 человек, но это число может увеличиться.

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