Глава канцелярии Российского Императорского Дома Романовых рассказал о реакции Дома Романовых на теракт в Подмосковье

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Глава Российского Императорского Дома потрясена трагедией в "Крокус Сити Холле"

1:15
Происшествия

Глава канцелярии российского императорского дома Романовых Александр Закатов сообщил изданию "Pravda.ru" о реакции Е. И. В. Марии Владимировны на теракт в "Крокус Сити Холле".

Глава Российского Императорского Дома потрясена трагедией в "Крокус Сити Холле"
Фото: Канцелярия российского императорского дома Романовых by Глава канцелярии российского императорского дома Романовых

Глава Российского Императорского Дома Романовых Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна страшно потрясена известиями о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" и до глубины души возмущена этим бесчеловечным злодеянием против мирных граждан.

Великая Княгиня Мария Владимировна, ее сын и наследник Великий Князь Георгий Михайлович и его супруга Светлейшая Княгиня Виктория Романовна скорбят, молятся о упокоении убиенных и скорейшем исцелении раненных и выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Мария Владимировна выразила уверенность, что все организаторы этого злодеяния будут сурово наказаны.

"Всех организаторов и исполнителей этого гнусного преступления должно постигнуть самое суровое возмездие", — говорится в сообщении Закатова.

Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна является единственной внучкой великого князя Кирилла Владимировича - первого в очереди престолонаследия после гибели Е. И. В. Николая II и Цесаревича Алексея.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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