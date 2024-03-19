Пожар после взрыва начался в многоэтажке в Нижнем Новгороде

Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. После этого начался пожар. Об этом сообщает портал NN. ru.
Взрыв произошел в Автозаводском районе города.
"Через пару минут после взрыва из окна повалил густой черный дым", — рассказал местный житель Александр.
Момент взрыва попал на камеру домофона в доме №37 на улице Фучика.
По информации МЧС, пожарные успели вытащить 12 человек, в том числе 3 детей. Возгорание произошло в квартире на 5 этаже площадью 40 квадратных метров. Во время ликвидации пожара спасатели вывели из дома 167 жителей. Однако пострадать успели 5 человек, из них 3 — дети.
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