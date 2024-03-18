При выезде автомобиля на железнодорожные пути с рельсов сошло несколько вагонов грузового поезда

В Забайкалье с рельсов сошло несколько вагонов грузового поезда. Об этом сообщает официальный сайт Забайкальской железной дороги (РЖД).
"18 марта 2024 года в 07:17 (время местное) на вследствие несанкционированного выезда легкового автомобиля на пути вне железнодорожного переезда произошел сход порожних вагонов грузового поезда,” — сообщается на сайте.
ЧП произошло на перегоне Горелый — Бамовская Забайкальской железной дороги (ЗЖД).
На сайте также пишут, что по предварительным данным никто из бригады локомотива не пострадал, водителя автомобиля госпитализировали.
На место направили восстановительные поезда, а в компании создали оперативный штаб. Из-за инцидента были задержаны поезда, среди них пассажирский поезд № 1, следующий по маршруту Владивосток — Москва.
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