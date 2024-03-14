Террористы из Русского добровольческого корпуса* схвачены в Петербурге

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге террористов из РДК*

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ФСБ отчиталась о задержании террористов из Русского добровольческого корпуса* в Санкт-Петербурге, проводивших разведку и готовивших теракты.

Фото: Фото пресс-службы УФСБ по Омской области

Деятели этой запрещённой организации занимались сбором финансовой и гуманитарной помощи ВСУ. Также они готовились к осуществлению терактов на территории России. Кроме того, они собирались отправить гуманитарную помощь в ВС РФ, отравленную токсинами. Возбуждено дело по 205,2 УК РФ ("Участие в террористической организации").

РДК* - террористическая организация неофашистского толка, созданная русскими неофашистами и подконтрольная СБУ. Боевики из РДК* неоднократно участвовали в террористических вылазках на территорию Российской Федерации.