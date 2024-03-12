Власти Ивановской области заявили о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76

В Ивановской области на месте гибели военного Ил-76 закончены поисково-спасательные работы. Об этом заявили в правительстве региона.
Губернатор области Станислав Воскресенский заявил, что соболезнует родным и близких всех, кто был на борту. Он также уточнил, что в результате крушения самолёта населённые пункты задеты не были.
О падении Ил-76 в Ивановской области сообщалось ранее 12 марта. Агентство "ТАСС" со ссылкой на оборонное ведомство писало, что причиной инцидента стал загоревшийся двигатель.
На место крушения отправилась комиссия главного командования ВКС РФ. Она установит все обстоятельства катастрофы. По данным МО РФ, на борту Ил-76 были 15 человек. О выживших не сообщалось.
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