Кировский район Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам военных преступлений Украины (СЦКК) сообщает о новом сброшенном боеприпасе с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка.
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.55 — город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", — уточняется в сообщении, ранее размещенном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
КАк ранее сообщило представительство, пострадала мирная жительница из-за сброшенного в 12.20 снаряд с беспилотника украинскими войсками в том же районе.
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