Кировский район Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины

ВСУ произвели обстрел Кировского района в Донецке

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам военных преступлений Украины (СЦКК) сообщает о новом сброшенном боеприпасе с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 13.55 — город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", — уточняется в сообщении, ранее размещенном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

КАк ранее сообщило представительство, пострадала мирная жительница из-за сброшенного в 12.20 снаряд с беспилотника украинскими войсками в том же районе.