Кировский район Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам военных преступлений Украины (СЦКК) сообщает о новом сброшенном боеприпасе с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic