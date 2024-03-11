Незаконный улов: мужчина в Ростовской области лишился 700 кг рыбы и машины

700 кг рыбы в машине обнаружили в Ростовской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростовской области изъяли 700 килограммов рыбы у местного жителя из-за отсутствия необходимых разрешительных документов, сообщает rostovgazeta. ru.

Фото: flickr.com by José Antonio Gil Martínez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мужчину, управлявшего автомобилем, остановили в районе береговой полосы у хутора Веселый. При проверке обнаружили судака, пиленгаса, карасей и лещей, общий вес которых составил 700 килограммов. Не смог предоставить документы, подтверждающие законность улова.

Ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей. В связи с этим начато дело об административном правонарушении.

У владельца изъяли автомобиль и рыбу. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.