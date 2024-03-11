Незаконный улов: мужчина в Ростовской области лишился 700 кг рыбы и машины

В Ростовской области изъяли 700 килограммов рыбы у местного жителя из-за отсутствия необходимых разрешительных документов, сообщает rostovgazeta. ru.
Мужчину, управлявшего автомобилем, остановили в районе береговой полосы у хутора Веселый. При проверке обнаружили судака, пиленгаса, карасей и лещей, общий вес которых составил 700 килограммов. Не смог предоставить документы, подтверждающие законность улова.
Ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей. В связи с этим начато дело об административном правонарушении.
У владельца изъяли автомобиль и рыбу. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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