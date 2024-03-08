ВСУ нанесли удар по селу в Белгородской области: погибло два человека, один получил ранения

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по селу Рождественка в Белгородской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, окраина села подверглась атаке с использованием трех БПЛА-камикадзе. В результате взрывов погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.
На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Как только позволит обстановка, пострадавшего доставят в медицинское учреждение.
Губернатор также сообщил о повреждении экскаватора и манипулятора в результате атаки.
Отмечается, что ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. В Белгородской области в связи с этим введен повышенный уровень террористической опасности.
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