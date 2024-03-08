В Барнауле две девушки проломили голову 55-летней женщине в трамвае. Никто не вступился

В Барнауле девушки-подростки жестоко избили женщину в трамвае на глазах пассажиров

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно информации, полученной журналистами из пресс-службы главка МВД по Алтайскому краю, в Барнауле девушки-подростки избили женщину в трамвае, и в настоящее время полицейские проводят проверку инцидента.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"На интернет-ресурсах распространяется информация о нападении двух девушек-подростков на женщину 1969 года рождения в трамвае № 10. По данному факту 07.03.2024 заявление от потерпевшей зарегистрировано в дежурной части отдела полиции по Индустриальному району Управления МВД России по городу Барнаулу. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление участников данного инцидента", — уточняется в сообщении пресс-службы главка МВД.

Сестра избитой женщины опубликовала в социальных сетях информацию о случившемся, подчеркнув, что пострадавшей была причинена черепно-мозговая травма. В своем сообщении она выразила возмущение тем, что ни один из пассажиров трамвая не оказал поддержку ее сестре в тяжелой ситуации.