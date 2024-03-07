Специальный борт МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в Кызыл, чтобы доставить модульные котельные

В Туву вылетел ещё один спецрейс МЧС России

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Специальный борт МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в Кызыл.

Фото: jetphotos.com by Aktug Ates is licensed under GNU Free Documentation License

По сообщению пресс-службы МЧС, самолёт доставит в Туву 2 модульные котельные, чтобы обеспечить теплом и горячей водой дома и социальные объекты в городе Шагонаре, где накануне взорвалась котельная. Это был уже четвёртый спецрейс.

Ранее в регион уже вылетел санитарный борт, чтобы эвакуировать 8 пострадавших в больницы Красноярска. Во время перелёта с ними находились медики Отряда "Центроспас" МЧС России и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Их также сопровождали психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.