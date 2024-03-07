СК Allianz подала в суд на Volkswagen. Судно с 4 тысячами авто могло уйти на дно из-за литий-ионной батареи Porsche

Из-за взрыва аккумулятора в Porsche могло затонуть судно с четырьмя тысячами люксовых авто

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Взрыв литий-ионного аккумулятора электромобиля "Порше" мог стать причиной возгорания на затонувшем в 2022 году грузовом корабле Felicity Ace, которое перевозило 4 тысячи новых люксовых автомобилей разных марок, сообщает Bloomberg.

Фото: fws.gov by Kevin Bell is licensed under public domain

В связи с этим против автомобильного концерна Volkswagen AG в Германии поданы два судебных иска. Один — в суд города Штутгарта, где расположен филиал VW Porsche. В списке истцов числятся оператор судна Mitsui OSK Lines и страховщик корабля Allianz.

Дело по данному инциденту было возбуждено год назад, но из-за посреднических переговоров по второму иску, поданному в суд Брауншвейга, его приостановили. Если стороны не договорятся мирно, судебные разбирательства возобновятся.

Ролкер Felicity Ace затонул вблизи Азорских островов (Португалия) 1 марта 2022 года в результате пожара, произошедшего 16 февраля. Команду удалось эвакуировать вертолетом, а дрейфующее судно горело еще неделю. На дно ушли 85 элитных суперкаров Lamborghini, включая 15 Aventador прощальной спецверсии, 846 Audi, 580 Porsche и 190 Bentley, раритетные Land Rover 1977 года и машины других марок. Компания-оператор корабля после случившегося заявила, что затопление судна стало для неё "сюрпризом".

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике появилось обязательное медицинское страхование. Систему уже внедряют в медицинских учреждениях.