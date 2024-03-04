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Пожар в Приморье локализовали огнеборцы

Пал сухой травы на площади 10 гектаров локализовали спасатели

0:50
Происшествия

В Надеждинском районе Приморья спасатели локализовали пал сухой травы. К вечеру 4 марта площадь возгорания составила 4,8 тысячи гектаров.

Пал сухой травы на площади 10 гектаров локализовали спасатели
Фото: pixnio.com by David Menke

"В настоящее время спасатели продолжают тушить огонь",— сообщили в своем Telegram-канале МЧС России.

Большие природные пожары на днях также произошли в Хасанском округе на юге Приморья. 3 марта площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами.

Добавим, что в Приморье сейчас введен особый противопожарный режим. Ограничения действуют в 19 муниципалитетах, включая крупные города: Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку другие.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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