Пожар в Приморье локализовали огнеборцы

Пал сухой травы на площади 10 гектаров локализовали спасатели

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Надеждинском районе Приморья спасатели локализовали пал сухой травы. К вечеру 4 марта площадь возгорания составила 4,8 тысячи гектаров.

Фото: pixnio.com by David Menke

"В настоящее время спасатели продолжают тушить огонь",— сообщили в своем Telegram-канале МЧС России.

Большие природные пожары на днях также произошли в Хасанском округе на юге Приморья. 3 марта площадь двух возгораний за сутки возросла с 363 до около 3,8 тысячи гектаров, огонь полыхает рядом с населенными пунктами.

Добавим, что в Приморье сейчас введен особый противопожарный режим. Ограничения действуют в 19 муниципалитетах, включая крупные города: Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку другие.