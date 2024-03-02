В Березниках жестко избили девочку на улице

Полиция начала расследование после появления видео в социальных сетях, демонстрирующего жесткое избиение девочки в Березниках. Видео было размещено 29 февраля, но инцидент, по утверждению отправителя, произошел 24 февраля.
В нем запечатлено, как одна девочка избивает другую, а парень, снимавший происходящее, подбадривал свою подругу к насилию. Мать пострадавшей подала заявление в полицию 26 февраля. Об этом сообщает properm.ru.
Сотрудники МВД уже идентифицировали всех участников инцидента и выясняют их роли. Потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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