В Березниках жестко избили девочку на улице

Полиция начала расследование после появления видео в социальных сетях, демонстрирующего жесткое избиение девочки в Березниках. Видео было размещено 29 февраля, но инцидент, по утверждению отправителя, произошел 24 февраля.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license