В Березниках жестко избили девочку на улице

Полиция расследует жесткое избиение девочки в Березниках

Полиция начала расследование после появления видео в социальных сетях, демонстрирующего жесткое избиение девочки в Березниках. Видео было размещено 29 февраля, но инцидент, по утверждению отправителя, произошел 24 февраля.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

В нем запечатлено, как одна девочка избивает другую, а парень, снимавший происходящее, подбадривал свою подругу к насилию. Мать пострадавшей подала заявление в полицию 26 февраля. Об этом сообщает properm.ru.

Сотрудники МВД уже идентифицировали всех участников инцидента и выясняют их роли. Потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу.