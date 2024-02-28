Париж: у инженера мэрии украли сумку с планами безопасности Олимпиады-2024

У сотрудника парижской мэрии украли сумку с ноутбуком, в котором содержались планы по обеспечению безопасности Олимпийских игр, сообщает телеканал BFM TV.
26 февраля 56-летний гражданин обратился в полицию на Северном вокзале Парижа (Гар-дю-Нор), чтобы сообщить о пропаже ноутбука и двух USB-дисков, где хранилась информация по обеспечению безопасности на дорогах со схемами движения олимпийского транспорта, а также данные об агентах, которых городской совет планирует задействовать во время проведения Игр.
На следующий день полиция подтвердила, что сумка принадлежала инженеру из мэрии Парижа. Сообщается, что мужчина положил ее в багажное отделение над своим местом, а когда собирался делать пересадку, то обнаружил, что багаж пропал.
Французская столица примет Олимпийские игры в третий раз в истории. На фоне угрозы терактов во время летних Игр, которые будут проходить во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года, планируется задействовать 2000 сотрудников муниципальной полиции и около 35 тысяч сотрудников служб безопасности.
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