В Иркутской области пятилетний ребенок попал в больницу после нападения стаи бродячих собак

СУСК Иркутской области возбудил уголовное дело по факту нападения на ребенка стаи собак

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пятилетний мальчик в Иркутской области был госпитализирован после нападения на него стаи бродячих собак в СНТ "Юность" города Шелехово. СУСК по региону сообщил о возбуждении уголовного дела.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), частью 1 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — заявили в правоохранительных органах.

Инцидент зарегистрировали после жалобы женщины в социальных сетях. Мать ребенка немедленно вызвала скорую помощь после того, как увидела нападающих собак. В результате мальчика с ранами от укусов доставили в больницу.