ВСУ обстреляли больницу имени Калинина, которая расположена в Калининском районе Донецка

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли донецкую больницу

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинская артиллерия обстреляла больницу имени Калинина, расположенную в Калининском районе Донецка.

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

По информации оперативных служб ДНР, одно из зданий медучреждения, корпус №7, получило прямое попадание, которое пробило 2-й этаж. Есть сообщения о пострадавшей.

"ВСУ нанесли прицельный удар по седьмому корпусу больницы имени Калинина, есть повреждения, ранена сотрудница", — сообщил представитель оперативных служб.

Другой корпус, №4, тоже пострадал в результате обстрела. Фасад здания получил повреждения, а остекление было повреждено. По предварительной информации, ракеты были запущены в сторону больницы из орудия калибром 155 мм.

Мэр города, Алексей Кулемзин, подтвердил факт обстрела.