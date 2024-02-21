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ВСУ обстреляли больницу имени Калинина, которая расположена в Калининском районе Донецка

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли донецкую больницу

0:48
Происшествия

Украинская артиллерия обстреляла больницу имени Калинина, расположенную в Калининском районе Донецка.

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли донецкую больницу
Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

По информации оперативных служб ДНР, одно из зданий медучреждения, корпус №7, получило прямое попадание, которое пробило 2-й этаж. Есть сообщения о пострадавшей.

"ВСУ нанесли прицельный удар по седьмому корпусу больницы имени Калинина, есть повреждения, ранена сотрудница", — сообщил представитель оперативных служб.

Другой корпус, №4, тоже пострадал в результате обстрела. Фасад здания получил повреждения, а остекление было повреждено. По предварительной информации, ракеты были запущены в сторону больницы из орудия калибром 155 мм.

Мэр города, Алексей Кулемзин, подтвердил факт обстрела.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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