Минирование автомобиля 19 февраля действительно выполнялось по заданию СБУ

В Лобне предотвращён теракт ВСУ

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

19 февраля в подмосковном городе Лобня был заминирован автомобиль. Бомбу удалось своевременно обезвредить, пострадавших не было.

Фото: krimi-plzen.cz

По почерку преступления следователи сразу заподозрили участие СБУ. Дело было передано в ведение ФСБ. Сотрудники ведомства провели расследование, установили подозреваемого и схватили его. Он дал признательные показания.

Действительно преступление готовилось по заданию СБУ. Возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и госизмене, так что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

СБУ периодически проводят операции по убийству наиболее влиятельных лиц-идеологов российского патриотического движения. До начала СВО такие же теракты проводились по отношению к лидерам ДНР и ЛНР.

Минирование автомобилей является характерным почерком спецслужб Украины, к этому способу они прибегают чаще всего. Акты терроризма открыто обсуждаются в украинских СМИ: например, проводились опросы в эфире с тем, кого из российских политиков следует ликвидировать в первую очередь. Российские спецслужбы пресекают большинство покушений на стадии подготовки.