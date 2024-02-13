Ужас в Самаре: мужчина напал на девочку прямо в магазине

В городе Самаре в магазине произошел жесткий инцидент, когда взрослый мужчина неоднократно ударил девочку по голове бутылкой.
Видеозапись с камер видеонаблюдения зафиксировала момент, когда мужчина сначала взаимодействовал с двумя школьницами, а затем вернулся с алкоголем и совершил нападение. Об этом сообщает argumenti.ru.
Пострадавшая девочка получила удары не только бутылкой, но и руками. Семья пострадавшей обратилась в полицию, чтобы сообщить об инциденте.
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