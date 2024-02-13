Ужас в Самаре: мужчина напал на девочку прямо в магазине

Мужчина избил девочку бутылкой в магазине в Самаре

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Самаре в магазине произошел жесткий инцидент, когда взрослый мужчина неоднократно ударил девочку по голове бутылкой.

Фото: Wikipedia by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

Видеозапись с камер видеонаблюдения зафиксировала момент, когда мужчина сначала взаимодействовал с двумя школьницами, а затем вернулся с алкоголем и совершил нападение. Об этом сообщает argumenti.ru.

Пострадавшая девочка получила удары не только бутылкой, но и руками. Семья пострадавшей обратилась в полицию, чтобы сообщить об инциденте.