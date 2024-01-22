Побоище в общественном туалете в Зеленогорске: двое забиты до смерти

СК сообщил о расследовании смерти посетителей туалета в Зеленогорске

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

В Зеленогорске Красноярского края двоих посетителей общественного туалета избили до смерти, сообщает в понедельник региональное управление СК России.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Рано утром 22 января уборщица заявила в полицию об обнаружении в туалете на улице Ленина двух бездыханных тел жестоко избитых мужчин. Один был уже мёртв, второй скончался в больнице чуть позже.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы, оперативники работают на месте происшествия.