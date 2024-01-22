Побоище в общественном туалете в Зеленогорске: двое забиты до смерти

В Зеленогорске Красноярского края двоих посетителей общественного туалета избили до смерти, сообщает в понедельник региональное управление СК России.
Рано утром 22 января уборщица заявила в полицию об обнаружении в туалете на улице Ленина двух бездыханных тел жестоко избитых мужчин. Один был уже мёртв, второй скончался в больнице чуть позже.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы, оперативники работают на месте происшествия.
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