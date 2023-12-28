Семфиропольская школьница погибла в лесу во время прогулки с приятелем

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Telegram-канал "Mash на волне" сообщил, что в Крыму школьница оставило письмо семье, ушла с другом в лес и не вернулась домой. Она училась в 9 классе семфиропольской школы.

Фото: https://tomiks33.ru

Она проживала вместе с братом и дедушкой, сообщает Telegram-канал. Происшествие случилось, когда она пошла в лес с приятелем.

Приятель девушки рассказал, что она потеряла сознание в лесу, он вызвал скорую помощь, но врачам не удалось её спасти. Правоохранители нашли дома у школьницы записку, в которой она призналась в том, что много обманывала и попросила за это прощения.

В настоящее время проводится проверка по факту гибели.

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