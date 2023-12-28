Многодетная мать в Оренбургской области бросила ребёнка на полгода у своих друзей

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосергиевском районе Оренбургской области многодетная мать оставила свою четырёхлетнюю дочь у своих друзей и исчезла на полгода.

Фото: openverse by Elizabeth Albert is licensed under CC BY 2.0

Власти Оренбургской области планируют лишить матери родительских прав во второй раз. В июне 2023 года женщина приехала в Новосергиевский район, чтобы провести несколько дней у своих друзей, оставив свою четырехлётнюю дочь у них. Она заверила, что вернётся через несколько дней, но исчезла на полгода.

Подруга женщины, у которой находилась девочка, обратилась в правоохранительные органы. Полиция отыскала мать, которая пообещала забрать свою дочь, однако так и не появилась, сообщает портал "Ural 56".

Органы опеки намерены отобрать родительские права у матери, а ребёнок был передан в детский дом. Известно, что ранее оренбургская женщина и её муж уже лишались родительских прав на пятерых своих детей.

Ранее мы писали, что в Верхней Пышме пропала многодетная мать, которая затем успела сообщить, что оказалась в каком-то подвале, а далее снова исчезла со связи.