В Новосергиевском районе Оренбургской области многодетная мать оставила свою четырёхлетнюю дочь у своих друзей и исчезла на полгода.
Власти Оренбургской области планируют лишить матери родительских прав во второй раз. В июне 2023 года женщина приехала в Новосергиевский район, чтобы провести несколько дней у своих друзей, оставив свою четырехлётнюю дочь у них. Она заверила, что вернётся через несколько дней, но исчезла на полгода.
Подруга женщины, у которой находилась девочка, обратилась в правоохранительные органы. Полиция отыскала мать, которая пообещала забрать свою дочь, однако так и не появилась, сообщает портал "Ural 56".
Органы опеки намерены отобрать родительские права у матери, а ребёнок был передан в детский дом. Известно, что ранее оренбургская женщина и её муж уже лишались родительских прав на пятерых своих детей.
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