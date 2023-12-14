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Пропавшая на Урале многодетная мать вышла на связь, сообщив, что она в подвале

1:15
Происшествия

Жительница верхней Пышмы в Свердловской области, многодетная мать Светлана, которая пропала 4 декабря и стала предметом розысков со стороны правоохранительных органов и волонтёров, неожиданно связалась с близкими. В этот день 31-летняя женщина сопровождала своего сына в школу на Уралмаше и после этого исчезла. Однако накануне Светлана позвонила сестре, сообщив, что находится в опасности. После чего связь по её мобильному телефону снова прервалась.

Пропавшая на Урале многодетная мать вышла на связь, сообщив, что она в подвале
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Родственница пропавшей утверждает, что Светлана позвонила ей вчера и попросила забрать её, не уточнив при этом своё местонахождение, только отметив, что у неё сильная головная боль. По словам сестры, женщина рассказала, что она ехала на трамвае, внезапно заснула и была разбужена контролёром. Светлана вышла на остановке и почувствовала, что ей нехорошо. После этого она оказалась в каком-то подвале, передаёт Е1.ru.

Информацию о ней родственница Светланы передала в правоохранительные органы. Дома женщину ждут её четверо детей — самому старшему из них 12 лет, а самому младшему всего 2 месяца.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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