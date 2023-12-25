Сотрудники телеканала "Волгоград 24" устроили несанкционированный корпоратив в костюмах супергероев, разместив фотографии в сети. Общественность сравнила вечеринку с событиями вокруг Анастасии Ивлеевой, что привело к увольнению трех журналистов. Руководство телеканала осудило выходку коллег, отметив ее как "глупую".
Фотографии вызвали разногласия в обществе, включая возможное оскорбление религиозных символов. Позднее руководство телеканала отметило, что вечеринка была неофициальной и не имела отношения к каналу.
В результате служебного расследования уволены ведущая и два продюсера, а замдиректору выдан строгий выговор. Руководство приносит извинения зрителям и обещает усилить воспитательную работу среди молодых сотрудников.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.