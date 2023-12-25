Сотрудники «Волгоград 24» потеряли работу после корпоратива: "шабаш" Ивлеевой перешел на корпоративы

Сотрудники телеканала "Волгоград 24" устроили несанкционированный корпоратив в костюмах супергероев, разместив фотографии в сети. Общественность сравнила вечеринку с событиями вокруг Анастасии Ивлеевой, что привело к увольнению трех журналистов. Руководство телеканала осудило выходку коллег, отметив ее как "глупую".

Фото: телеграмм канал Baza

Фотографии вызвали разногласия в обществе, включая возможное оскорбление религиозных символов. Позднее руководство телеканала отметило, что вечеринка была неофициальной и не имела отношения к каналу.

В результате служебного расследования уволены ведущая и два продюсера, а замдиректору выдан строгий выговор. Руководство приносит извинения зрителям и обещает усилить воспитательную работу среди молодых сотрудников.