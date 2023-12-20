Подросток из Кабардино-Балкарии попытался изнасиловать продавщицу, которая ему давно нравилась

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подросток из Кабардино-Балкарии напал на продавщицу, работающую в магазине у дома, и сделал попытку её изнасиловать.

Фото: Openverse by Pavel Medzyun is licensed under CC BY 2.0

Как пишет Telegram-канал Mash Gor, подросток давно давал понять продавщице из соседнего с домом магазина, что он к ней неравнодушен, однако та не отвечала ему взаимностью.

Устав ждать ответных чувств, 17-летний подросток напал на 30-летнюю сотрудницу магазина, ударил её и повалил на землю, не в состоянии сдерживать эмоции.

Продавщица не дала себя в обиду, отбившись от назойливого юного поклонника. Подросток попросил её никому не рассказывать о том, что случилось, он, в свою очередь, тоже пообещал её больше не трогать.

Несмотря на это, женщина заявила на незадачливого насильника в полицию.

Подростка арестовали. Оказалось, что он не так давно уже был задержан за побои, из-за чего находился под подпиской о невыезде.