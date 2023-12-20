Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Охлобыстин о своём ранении: "От пули трещина в ребре"
Житель Перми выиграл суд с чиновниками за ДТП из-за неисправного светофора
Таролог Крылова рассказала, чья жизнь может кардинально измениться в последние дни года
Садальский отреагировал на слова Собчак про Канделаки: "Помню Тинатин Гивиевну в другом весе"
Жительница Новосибирска Ирина получила 9 млн за инвалидность сына
ГИБДД назвала пустяковые нарушения ПДД, за которые можно лишиться прав
Трихолог рассказала о причинах секущихся кончиков волос: дефицит кальция, белка, цинка
Власти украинского Днепра отняли у Леонида Брежнева звание почетного жителя города
Daily Mail: Дизайн кофты от маркетплейса ASOS вызвал отвращение у многих пользователей

Подросток из Кабардино-Балкарии попытался изнасиловать продавщицу, которая ему давно нравилась

0:59
Происшествия

Подросток из Кабардино-Балкарии напал на продавщицу, работающую в магазине у дома, и сделал попытку её изнасиловать.

Подросток из Кабардино-Балкарии попытался изнасиловать продавщицу, которая ему давно нравилась
Фото: Openverse by Pavel Medzyun is licensed under CC BY 2.0

Как пишет Telegram-канал Mash Gor, подросток давно давал понять продавщице из соседнего с домом магазина, что он к ней неравнодушен, однако та не отвечала ему взаимностью.

Устав ждать ответных чувств, 17-летний подросток напал на 30-летнюю сотрудницу магазина, ударил её и повалил на землю, не в состоянии сдерживать эмоции.

Продавщица не дала себя в обиду, отбившись от назойливого юного поклонника. Подросток попросил её никому не рассказывать о том, что случилось, он, в свою очередь, тоже пообещал её больше не трогать.

Несмотря на это, женщина заявила на незадачливого насильника в полицию.

Подростка арестовали. Оказалось, что он не так давно уже был задержан за побои, из-за чего находился под подпиской о невыезде.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, как заставить цвести декабрист

Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.

Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
Представитель ГИБДД рассказал, как сделать автомобиль невидимым для камер
Тайна всей ГИБДД: как сделать автомобиль невидимым для камер
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Бутерброды с такой намазкой станут деликатесом: этой полезной закуски будет всегда мало
Число детских "гендерных клиник" увеличивается в США Дмитрий Плотников ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово Любовь Степушова "Репортёр": ЦРУ хочет смести Путина руками "Российской республики" Олег Володин
38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт
Захочется съесть до последней крошки: быстрый "ходовой" пирог на все случаи жизни
В ГИБДД рассказали, что делать водителю, если настойчиво сигналят сзади
В ГИБДД рассказали, что делать водителю, если настойчиво сигналят сзади
Последние материалы
Подросток из Кабардино-Балкарии попытался изнасиловать продавщицу, которая ему давно нравилась
Жительница Новосибирска Ирина получила 9 млн за инвалидность сына
ГИБДД назвала пустяковые нарушения ПДД, за которые можно лишиться прав
Трихолог рассказала о причинах секущихся кончиков волос: дефицит кальция, белка, цинка
Власти украинского Днепра отняли у Леонида Брежнева звание почетного жителя города
Daily Mail: Дизайн кофты от маркетплейса ASOS вызвал отвращение у многих пользователей
Число детских "гендерных клиник" увеличивается в США
В США объявили успехом потолок цен на российскую нефть
Эксперт рассказал, что жаргоны из сериала "Слово пацана" могут повлиять на речь
Гастроэнтеролог Ломова: больше всего печени вредят коктейли, ликёры и шампанское
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников