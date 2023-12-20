В Перми арестован маньяк, укушенный жертвой

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

В среду Дзержинский районный суд города Перми арестовал маньяка, напавшего несколькими днями ранее на девушку, сообщили в пресс-службе инстанции.

Фото: LinkedIn

Подозреваемый проведёт за решёткой как минимум два ближайших месяца, уточняется в сообщении.

В ночь на 18 декабря 34-летний мужчина, ранее уже судимый за аналогичные преступления, напал на припозднившуюся прохожую на Шоссе Космонавтов. Девушка оказалась не робкого десятка — она укусила лиходея за руку и сбежала от него прямиком в полицию.

Чуть позже наряд ППС остановил на улице подозрительного типа. При осмотре у него на руке обнаружились следы зубов бойкой жертвы, по которым она его потом и опознала.

Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством). Устанавливается возможная причастность подозреваемого к другим подобным преступным эпизодам.