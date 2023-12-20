Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных

В Ростовской области закрыли отель после отказа заселять бойцов СВО

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Ростовом перестал работать отель "Добрыня", руководство которого не позволило российским военнослужащим, возвращавшимся из отпуска в зону спецоперации, заселиться в номера.

Фото: openverse.org by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Владелец участка, на котором расположен отель, расторг договор с его хозяйкой, передаёт Don Mash.

Отмечается, что из всех агрегаторов убрали информацию о гостинице.

Помимо этого, в материале сказано, что отель закрыт, двери никто не открывает. При попытке позвонить администратору гостиницы идут лишь долгие гудки.

Ранее сообщалось, что все бойцы, которые хотели заселиться в отель "Добрыня", находились в трезвом состоянии. На них была чистая одежда. Мужчины собирались немного отдохнуть, а затем продолжить путь в зону проведения СВО.