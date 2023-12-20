Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных

Под Ростовом перестал работать отель "Добрыня", руководство которого не позволило российским военнослужащим, возвращавшимся из отпуска в зону спецоперации, заселиться в номера.
Владелец участка, на котором расположен отель, расторг договор с его хозяйкой, передаёт Don Mash.
Отмечается, что из всех агрегаторов убрали информацию о гостинице.
Помимо этого, в материале сказано, что отель закрыт, двери никто не открывает. При попытке позвонить администратору гостиницы идут лишь долгие гудки.
Ранее сообщалось, что все бойцы, которые хотели заселиться в отель "Добрыня", находились в трезвом состоянии. На них была чистая одежда. Мужчины собирались немного отдохнуть, а затем продолжить путь в зону проведения СВО.
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