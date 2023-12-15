Гирлянда стала причиной смерти ребёнка в Свердловской области

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ёлочная гирлянда убила маленького ребёнка в Свердловской области.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Мальчик из Красноуфимска не дожил двух дней до своего первого дня рождения. Годовалый малыш остался один в комнате наедине с наряженной ёлкой, пока его мама занималась делами на кухне.

Ребёнок потянулся за сверкающей гирляндой, вырвал провод из розетки. Мать нашла малыша без сознания. Прибывшие на место медики не успели помочь мальчику. Он умер до приезда скорой.

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