В Москве оконная рама упала с 21 этажа на голову женщине с грудным ребёнком

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве женщину с грудным ребёнком госпитализировали после того, как ей на голову свалилась оконная рама с 21 этажа.

Фото: скрин ТСН Одесса

Молодая женщина стояла у подъезда жилого дома с коляской, в которой находился грудной ребёнок.

Мама наклонилась к малышу, и в этот момент ей на голову обрушилась оконная рама. Женщина частично защитила ребёнка своим телом, однако младенец тоже получил повреждения. Пострадавшую с ребёнком госпитализировали.

Выяснилось, что рама упала с 21 этажа. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.