В Москве женщину с грудным ребёнком госпитализировали после того, как ей на голову свалилась оконная рама с 21 этажа.
Молодая женщина стояла у подъезда жилого дома с коляской, в которой находился грудной ребёнок.
Мама наклонилась к малышу, и в этот момент ей на голову обрушилась оконная рама. Женщина частично защитила ребёнка своим телом, однако младенец тоже получил повреждения. Пострадавшую с ребёнком госпитализировали.
Выяснилось, что рама упала с 21 этажа. Следственный комитет РФ возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.