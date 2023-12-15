В Архангельске на местного жителя возбуждено дело о госизмене

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как считает следствие, молодой человек собирался совершить теракт в войсковой части Архангельской области по заданию спецслужб Украины. Он тщательно готовился к совершению диверсии. Подозреваемый проводил фотосъёмку объекта, продумал пути подхода и отхода, приобрёл средства для поджога.

Фото: facebook. com

От кураторов из Украины он получил задание на совершение теракта в Архангельской области путём поджога имущества войсковой части, предназначенного для обеспечения несения боевого дежурства и выполнения иных специальных задач, в том числе в рамках СВО.

Однако ему не удалось воплотить свой преступный замысел, он был задержан в тот момент, когда он у войсковой части приступил к изготовлению зажигательной смеси.

В сентябре 2023 года против мужчины было возбуждено уголовное дело за попытку совершить теракт. Позже дело было переквалифицировано на более суровую статью о госизмене, сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.