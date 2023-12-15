Как считает следствие, молодой человек собирался совершить теракт в войсковой части Архангельской области по заданию спецслужб Украины. Он тщательно готовился к совершению диверсии. Подозреваемый проводил фотосъёмку объекта, продумал пути подхода и отхода, приобрёл средства для поджога.
От кураторов из Украины он получил задание на совершение теракта в Архангельской области путём поджога имущества войсковой части, предназначенного для обеспечения несения боевого дежурства и выполнения иных специальных задач, в том числе в рамках СВО.
Однако ему не удалось воплотить свой преступный замысел, он был задержан в тот момент, когда он у войсковой части приступил к изготовлению зажигательной смеси.
В сентябре 2023 года против мужчины было возбуждено уголовное дело за попытку совершить теракт. Позже дело было переквалифицировано на более суровую статью о госизмене, сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".