Вологодские полицейские спасли запертую дома пенсионерку с инсультом

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Пенсионерка с инсультом пролежала несколько дней взаперти на своей кухне. Доблестные полицейские вызволили бедолагу. Историей её спасения поделилась во вторник пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Фото: МВД Медиа

В полицию обратилась знакомая вологжанки. Она сообщила, что её пожилая приятельница, проживающая на улице Дзержинской, уже несколько дней не отвечает на звонки и не открывает дверь, при этом в её окнах горит свет.

На место был направлен наряд патрульно-постовой службы. Блюстители порядка не стали сразу ломать дверь, а опросили сначала соседей. Те подтвердили: да, старушку давно не видно.

Полицейские вызвали на себя спасателей МЧС и те вскрыли квартиру. Увиденная картина ужаснула их: еле живая хозяйка лежала в кухне на полу, стояла жуткая духота, на плите плавился давно выкипевший чайник.

Сотрудники ППС выключили газ и проветрили помещение. Они оказали пострадавшей доврачебную помощь и передали её медикам скорой помощи. Женщина госпитализирована в Вологодскую областную клиническую больницу с подозрением на инсульт.

Знакомая спасённой бабушки выразила в соцсетях искреннюю благодарность полицейским.

Пенсионерка с инсультом