Пенсионерка с инсультом пролежала несколько дней взаперти на своей кухне. Доблестные полицейские вызволили бедолагу. Историей её спасения поделилась во вторник пресс-служба УМВД России по Вологодской области.
В полицию обратилась знакомая вологжанки. Она сообщила, что её пожилая приятельница, проживающая на улице Дзержинской, уже несколько дней не отвечает на звонки и не открывает дверь, при этом в её окнах горит свет.
На место был направлен наряд патрульно-постовой службы. Блюстители порядка не стали сразу ломать дверь, а опросили сначала соседей. Те подтвердили: да, старушку давно не видно.
Полицейские вызвали на себя спасателей МЧС и те вскрыли квартиру. Увиденная картина ужаснула их: еле живая хозяйка лежала в кухне на полу, стояла жуткая духота, на плите плавился давно выкипевший чайник.
Сотрудники ППС выключили газ и проветрили помещение. Они оказали пострадавшей доврачебную помощь и передали её медикам скорой помощи. Женщина госпитализирована в Вологодскую областную клиническую больницу с подозрением на инсульт.
Знакомая спасённой бабушки выразила в соцсетях искреннюю благодарность полицейским.
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