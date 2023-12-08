Трагедией закончилось для туристов в Хакасии катание на снегоходах.
В Хакасии группа туристов поехала кататься на снегоходах. Во время активного отдыха любители катаний на снегоходах накрыла пурга. Туристам пришлось ночевать под открытым небом.
Им удалось связаться с МЧС и позвать на помощь, однако плохая погода не позволила спасателям прибыть вовремя. Не все пережили ночь в снежно плену.
26 человек удалось спасти, 2 погибло.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.