В Хакасии туристы на снегоходах замёрзли насмерть, дожидаясь спасателей

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трагедией закончилось для туристов в Хакасии катание на снегоходах.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В Хакасии группа туристов поехала кататься на снегоходах. Во время активного отдыха любители катаний на снегоходах накрыла пурга. Туристам пришлось ночевать под открытым небом.

Им удалось связаться с МЧС и позвать на помощь, однако плохая погода не позволила спасателям прибыть вовремя. Не все пережили ночь в снежно плену.

26 человек удалось спасти, 2 погибло.