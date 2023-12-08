В Иркутской области рабочие отравились жидкостью неизвестного происхождения, двое скончались

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Работники организации Жиголовского района в Иркутской области отравились жидкостью неизвестного происхождения. У них было застолье. Двое умерли. Соответствующее сообщение опубликовало региональное управление СК России в Telegram-канале.

Фото: https://tomiks33.ru

Ведомство заявило, что пострадавшие употребляли алкогольные напитки, а затем перешли на неизвестную жидкость. Их самочувствие резко стало хуже после выпитого. Троих увезли в больницу, двое погибли.

Жигаловским межрайонным СУ СК России по Иркутской области заведено уголовное по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось о том, что весной текущего года шестерым иностранцам были предъявлены обвинения в убийстве 17-летнего жителя Челябинска возле ТРК "Космос". Согласно информации от пресс-службы региональной прокуратуры, срок содержания под стражей для обвиняемых был продлен до марта 2024 года по решению Челябинского райсуда.