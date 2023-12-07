В гимназии в Брянске ученица устроила стрельбу из дробовика в школе

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня в гимназии №5 в Брянске произошло страшное ЧП — восьмиклассница принесла в школу дробовик своего отца-охотника и открыла стрельбу в классе.

Фото: мвд.рф

По данным SHOT, очевидцы сообщают о нескольких выстрелах, и, по предварительным данным, девочка убила двух человек, после чего покончила с собой.

Учителя и родители пытаются успокоить школьников, увидевших кровавую расправу и убегавших от стрельбы, дети плачут, у некоторых истерика.

Сейчас экстренные службы работают на месте событий, и информация о пострадавших еще уточняется.