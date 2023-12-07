Разъярённый медведь-шатун напал на сторожа рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе Камчатки. Мужчине удалось спастись только благодаря собакам.
Согласно информации, животное всё же успело повалить и укусить за ногу мужчину.
"Это произошло при обходе мужчиной участка. Человек получил укушенное ранение стопы", — сообщили в Минприроды региона РИА Новости.
На помощь сторожу бросились собаки, "хвостатые" отогнали шатуна на безопасное расстояние от мужчины.
Медведя пришлось убить группе охотников.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.