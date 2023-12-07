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На Камчатке собаки спасли сторожа от нападения медведя-шатуна

0:36
Происшествия

Разъярённый медведь-шатун напал на сторожа рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе Камчатки. Мужчине удалось спастись только благодаря собакам.

На Камчатке собаки спасли сторожа от нападения медведя-шатуна
Фото: nypost.com; Terry Cervi/Caters News Agency

Согласно информации, животное всё же успело повалить и укусить за ногу мужчину.

"Это произошло при обходе мужчиной участка. Человек получил укушенное ранение стопы", — сообщили в Минприроды региона РИА Новости.

На помощь сторожу бросились собаки, "хвостатые" отогнали шатуна на безопасное расстояние от мужчины.

Медведя пришлось убить группе охотников.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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