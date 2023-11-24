В США медведь разнёс автомобиль ради сладостей

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В штате Колорадо медведь-сладкоежка залез в салон автомобиля за конфетами.

Фото: "Photo of the Week - Black Bear (ME)" by U. S. Fish and Wildlife Service - Northeast Region is marked with Public Domain Mark 1.0.

Сотрудник парка города Литлтон невольно стал свидетелем преступления. На его глазах обитатель леса разгромил мирно стоящий автомобиль. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на администрацию парка.

По информации издания, мужчина не побоялся подойти к машине и выгнать животное, распахнув дверь. Обнародована и вероятная причина такого дерзкого поведения медведя — любовь к сладостям. В салоне авто лежала коробка с конфетами.