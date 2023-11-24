В штате Колорадо медведь-сладкоежка залез в салон автомобиля за конфетами.
Сотрудник парка города Литлтон невольно стал свидетелем преступления. На его глазах обитатель леса разгромил мирно стоящий автомобиль. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на администрацию парка.
По информации издания, мужчина не побоялся подойти к машине и выгнать животное, распахнув дверь. Обнародована и вероятная причина такого дерзкого поведения медведя — любовь к сладостям. В салоне авто лежала коробка с конфетами.
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