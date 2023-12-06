Жительница Екатеринбурга повела детей в школу и пропала по дороге вместе с ними

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге ищут женщину с двумя детьми, которые направлялись в школу в Октябрьском районе города. Информацию об этом распространил поисковый отряд "Прорыв", на который ссылается URA.RU.

Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Уточняется, что пропавшей 33 года, а её детям, мальчику и девочке, по 13 лет. Мать отправилась решать вопрос об устройстве детей в школу, после этого об их местонахождении ничего неизвестно.

"О пропаже жены и двух детей рассказал муж. По его словам, Ситора повела Сабрину и Сарвара устраивать в школу, но по дороге они пропали. Ведем поиски вместе с полицейскими", — сообщили поисковики.

Уточняется, что пропавшая женщина кареглазая и темноволосая, голова у неё была повязана платком, на ней были угги, штаны и куртка светлого цвета. Дети женщины также темноволосые и кареглазые, на мальчике была зелёная куртка и чёрная шапка, а на его сестре — жёлтая шапка и чёрная куртка, на ногах — джинсы.