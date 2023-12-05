Инцидент произошёл в микрорайоне Солнечный в 18:09 по местному времени. Женщина решила подогреть масло, но оно внезапно загорелось. Пытаясь предотвратить пожар, домохозяйка поднесла горящую сковороду под холодную воду. Из-за этого произошёл мощный хлопок, в результате которого в квартире выбило дверь. Также повреждённой оказалась дверь соседей.
Комментируя ситуацию, начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что в данном случае криминальной составляющей нет.
Из-за происшествия потребовалась эвакуация 27 человек, включая четверых детей. На место возгорания были направлены три единицы спецтехники и восемь человек личного состава.
Пострадавшая доставлена в больницу. Она получила ожоги 15 процентов тела.
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