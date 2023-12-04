УФСБ России задержала 22-летнего жителя Омска за призыв мобилизованных бойцов РФ сдаваться в плен

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники ФСБ России в Омской области задержали местного жителя 22 лет, который участвовал в размещении в интернете открытых призывов к проведению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. По доступным данным, задержанный публично призывал мобилизованных граждан РФ добровольно сдаваться и переходить на сторону ВСУ Украины. Кроме того, подозреваемый планировал поездку на территорию Украины для вступления в ряды киевской армии с целью участия в боевых действиях против Вооружённых сил России, сообщила ТАСС официальный представитель управления Ирина Руснак.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Согласно оперативной информации, координатор военизированной украинской организации давал инструкции подозреваемому о способах пересечения границы РФ через соседние государства. На месте жительства молодого человека проводятся следственные действия. Были изъяты компьютеры и связь, получены данные, которые подтверждают его антироссийскую деятельность.

В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудники ФСБ в Омской области задержали местного жителя, который размещал в интернете призывы к проведению действий, направленных против безопасности России. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 280.4 УК РФ. Сейчас ведутся дальнейшие оперативно-следственные действия для установления всех обстоятельств совершённого преступления.

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