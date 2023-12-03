Жительница Омска, Елена, попала в сети мошенничества, отправив 6 кг золота почтой ведьме из Инстаграма*, чтобы избавиться от предполагаемой порчи.
Ведьма, представившаяся Розанной, развела женщину на ₽2,1 млн, утверждая, что золото несет негативную энергию. После отправки драгоценностей ведьма утверждала, что карма автоматически очистилась.
Когда Елена попыталась вернуть свое золото, Розанна требовала ₽430 тысяч, предложив отправить всю ювелирку вперед.
После того, как она выслала только 1 кг украшений, обманутая женщина обратилась в полицию, но ей отказали в возбуждении дела.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.