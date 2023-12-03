"Магия обмана": жительница Омска отправила ведьме 6 кг золота в надежде на очищение от порчи

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Омска, Елена, попала в сети мошенничества, отправив 6 кг золота почтой ведьме из Инстаграма*, чтобы избавиться от предполагаемой порчи.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Ведьма, представившаяся Розанной, развела женщину на ₽2,1 млн, утверждая, что золото несет негативную энергию. После отправки драгоценностей ведьма утверждала, что карма автоматически очистилась.

Когда Елена попыталась вернуть свое золото, Розанна требовала ₽430 тысяч, предложив отправить всю ювелирку вперед.

После того, как она выслала только 1 кг украшений, обманутая женщина обратилась в полицию, но ей отказали в возбуждении дела.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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