Интенсивные снегопады парализовали Южную Германию, оказав влияние на транспортную инфраструктуру.
Самолёты делегации, направляющейся на саммит по глобальному потеплению в Дубай, оказались влётчиками сугробов на взлётно-посадочной полосе мюнхенского аэропорта.
Общественный транспорт в Мюнхене приостановлен, а железнодорожное сообщение затруднено. На данный момент нет информации о пострадавших.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.