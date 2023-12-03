Самолёт делегации по глобальному потеплению замёрз в Мюнхене

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Интенсивные снегопады парализовали Южную Германию, оказав влияние на транспортную инфраструктуру.

Фото: кадр из видео очевидцев

Самолёты делегации, направляющейся на саммит по глобальному потеплению в Дубай, оказались влётчиками сугробов на взлётно-посадочной полосе мюнхенского аэропорта.

Общественный транспорт в Мюнхене приостановлен, а железнодорожное сообщение затруднено. На данный момент нет информации о пострадавших.

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