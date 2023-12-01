Трое мужчин и одна женщина задержаны по обвинению в похищении 8-летней девочки в Калужской области.
Telegram-канал SHOT сообщает, что в Калужской области задержали подозреваемых в похитищении ребёнка.
В киднеппинге подозревают троих мужчин (21, 40 и 44 лет) и 37-летнюю женщину. Их зафиксировали камеры наружного наблюдения. Банда отпустила девочку и пыталась спрятаться в доме матери похитительницы. Сейчас дом обыскивают оперативники.
Выяснилось, что похищением ребёнка занялись местные фермеры. По предварительной версии злоумышленники намеревались вымогать у родителей девочки деньги.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.